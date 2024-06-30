В турецком Измире при взрыве погибли пять человек TRT: во время взрыва в турецком Измире погибли пять человек и пострадали 57

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В городе Измир на западе Турции в жилом доме взорвался бытовой газ, сообщил губернатор провинции Сулейман Эльбан в эфире телеканала TRT. По его словам, погибли пять человек, пострадали 57. Раненые госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Пять наших граждан погибли, 57 находятся на лечении в больницах. Они размещены в четырех различных медучреждениях. Часть пострадавших добралась до больниц самостоятельно. По имеющимся данным, взорвался промышленный газовый баллон, — отметил Эльбан.

Губернатор также добавил, что, помимо дома, где взорвался газ, повреждения получили еще 10 домов поблизости. Правоохранители организовали проверку.

По предварительным данным, взрыв прогремел на первом этаже жилого дома, где находились ресторан и пекарня. Пострадал фасад здания, выбило стекла у соседних объектов. Пожарные оперативно потушили огонь, вспыхнувший после взрыва.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский был задержан в Подольске, поскольку из-за него в тысяче квартир возрос риск взрыва газа. По данным канала, в декабре 2022 года чиновник подписал фиктивные акты установки датчиков утечки газа.