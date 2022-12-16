В турецком Диярбакыре из-за подрыва машины пострадали девять полицейских

Девять полицейских пострадали в результате подрыва автомобиля в турецком городе Диярбакыр, сообщает правительство региона. Местные власти рассматривают данные действия как теракт. В результате взрыва ранения получили девять полицейских, семь из них уже выписаны из больницы. На месте работают их коллеги.

Инцидент произошел в 05:10 на окраине Дирябакыра. По данным правительства, автомобиль был подорван перед бронированным автобусом, перевозившим полицейских. Все пострадавшие отделались легкими травмами. Все связанные с подрывом лица были взяты под стражу.

16 декабря, около 05:10, был совершен теракт путем подрыва автомобиля, припаркованного на обочине во время перехода к микроавтобусу ОМОНа, который дежурил. Люди в бронированном полицейском микроавтобусе были доставлены в больницы для проверки, и у них нет опасных для жизни травм. Связанные лица были взяты под стражу, — говорится на сайте местных властей.

Ранее в результате взрыва в шестиэтажном жилом доме в турецком городе Шанлыурфа пострадали по меньшей мере четыре человека. Инцидент произошел утром 4 декабря в районе Акчакале, который находится на границе с Сирией. По данным полиции, взрыв произошел в квартире на первом этаже. В результате происшествия жилые помещения на этом этаже были разрушены. По мнению главы Акчакале Мехмета Ялчинкая, взрыв не был преднамеренным.