В Турции заявили о причастности США к аварии на «Северных потоках» Турецкий журналист Оздемир заявил о причастности США к аварии на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Журналист ежедневной турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир заявил, что диверсия на «Северных потоках» — дело рук США и этому есть ряд доказательств. Вероятность того, что за саботажем на газопроводе стоят США, — достаточно высокая, уверен репортер.

Доказательством тому служит то, что США много лет выступают против «Северного потока — 2».

Седьмого февраля Байден открыто сказал: «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец. Я обещаю, мы сможем это сделать«, — пишет Оздемир.

К тому же, напоминает журналист, Байден открыто признался, что аварии на газопроводах — «преднамеренный саботаж». При этом США и ЕС обвиняют в диверсии Россию, которая якобы сделала это из-за спецоперации на Украине. Однако никаких конкретных доказательств стороны привести не могут.

Оздемир уверен, что некоторые страны ошибаются, считая, что Россия намеренно повредила газопроводы, чтобы оказать давление на Европу. Он напомнил, что на строительство «Северных потоков» Москва потратила колоссальные деньги.

Однако обе линии были построены «Газпромом» и на них были потрачены миллиарды евро, — заключил журналист.

Ранее агентство Reuters сообщило, что через пару часов после аварии на «Северных потоках» рядом с местом подрыва пролетал самолет-разведчик ВМС США. По данным аналитиков, P-8A Poseidon в тот день приближался к месту аварии на 4 и 24 км. В ВМС агентству заявили, что полет самолета не связан со случившимся на «Северных потоках».