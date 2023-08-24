В Турции заявили о необъявленной войне с союзником по НАТО Yeni Safak: США затеяли необъявленную войну против Турции

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара, Турция

США ведут негласную и необъявленную войну против Турции, заявил обозреватель издания Yeni Safak Тамер Коркмаз. По его мнению, подтверждением этого являются недавние учения военных США с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Они показывают, что являются союзниками РПК, а не Турции! — отметил журналист.

Коркмаз добавил, что командующий спецназом США Джефф Деннис недавно участвовал в «выпускной» церемонии курдских бойцов, которых «он обучал на севере Сирии».

Турция находится в состоянии «тайной», негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником! В этих условиях никакой «новой эры с США» быть не может, — считает обозреватель.

Он также упрекнул Вашингтон за отправку эсминца USS Ramage к берегам Кипра, которое случилось после столкновений миротворцев ООН и турок-киприотов в буферной зоне острова. Коркмаз припомнил США и заявление Госдепа о грядущей отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру. Вашингтон оказывает всевозможную поддержку грекам-киприотам и Греции, готовя их против Анкары, отметил журналист. По его мнению, создан яркий пример того, что США являются союзником для них и врагом для Турции.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что в США идут разговоры о наказании Турции за ее помощь России в обходе введенных санкций, однако дальше угроз дело не пойдет. Он напомнил, что Турция является крупнейшим игроком НАТО в Черноморском регионе и не оставит без ответа любые меры.