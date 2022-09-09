В Турции заявили о близкой капитуляции Евросоюза перед Россией Sabah: Евросоюз движется к капитуляции перед Россией из-за газа

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа. На нее придется согласиться, поскольку сам ЕС не способен решить вопрос с поставками голубого топлива, сообщает турецкое издание Sabah.

Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы, — считает обозреватель Хасан Басри Ялчин.

Он отметил, что Европа сейчас не может положиться на помощь США, поскольку неясны итоги грядущих в ноябре выборов в конгресс. Победа на них республиканцев, может оставить ЕС без какой-либо поддержки из-за океана, уверен Ялчин. Хотя в любом случае США не могут удовлетворить потребности Европы в газе, уточнил обозреватель.

Он добавил, что попытки европейцев проработать альтернативные варианты поставок газа обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли. Не сбылись надежды и на «слабость» Москвы.

Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги, — заявил Ялчин.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил: попытка стран Запада ограничить экспорт энергоносителей из РФ привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета. По его словам, доходы повысились почти на 50%.