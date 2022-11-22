В Турции заявили, что Запад перестал поощрять фантазии Зеленского Sabah: Запад перестал поощрять фантазии Зеленского о «возврате» бывших территорий

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Часть стран Евросоюза больше не поддерживает замыслы украинского президента Владимира Зеленского вернуть под контроль бывшие территории Украины, заявил обозреватель Берджан Тутар. В статье для турецкой газеты Sabah он отметил, что в европейских столицах теперь желают «мира и примирения» на Украине.

Автор публикации подчеркнул, что жители Европы негодуют из-за последствий антироссийских санкций. Принятые чиновниками меры способствовали развитию продовольственного и энергетического кризиса в ЕС.

Такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, где энергетический кризис углубляется, больше не поощряют фантазии Зеленского. Все хотят мира и примирения, — указал Тутар.

Он добавил, что только три прибалтийские республики хотят, чтобы кризис на Украине перерос в конфликт НАТО и Москвы. По его мнению, даже Польша «продемонстрировала гибкость» в этом вопросе.

Ранее издание The American Conservative заявило, что Вашингтон хочет избежать прямого конфликта с Россией, поэтому отказ Киева от занятых РФ территорий — это один из возможных выходов из украинского конфликта. Стремление Украины вернуть Крым и Донбасс подталкивают Москву к возможному использованию ядерного оружия, чего так опасаются в Белом доме.