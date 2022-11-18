В Турции заявили, что США потерпели фиаско на саммите G20 Колумнист Sabah Тутар: США на саммите G20 отказались от всех своих притязаний

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Джо Байден

США не смогли перетянуть союзников России на свою сторону в ходе саммита G20 и они потерпели поражение в новой холодной войне, заявил колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. На Бали Вашингтон отказался от всех своих притязаний, отметил он в публикации.

США, обреченные на крах их гегемонии, больше не в силах контролировать ситуацию, что бы они ни делали. Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, также быстро провалился. Как можно было видеть в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний, — подчеркнул Тутар.

Он добавил, что в Белом доме «трагически» переживают из-за провала проекта по изоляции России. Англосаксы сдались и в вопросе Китая, о чем говорит трехчасовая встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

Тутар считает, что Байдену пришлось принять требования китайского лидера, поэтому было объявлено о признании Вашингтоном политики «одного Китая». Кроме того, учтена и позиция Пекина по диалогу с Москвой, который должны теперь вести НАТО, ЕС и США, добавил автор публикации.

Он также указал на незавидное положение украинского президента Владимира Зеленского, которого подстрекали США.

Даже то, что его провокация с ракетами в Польше была вскрыта самим Байденом и НАТО, знаменует собой новую веху, — считает Тутар.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Владимир Зеленский после инцидента с упавшей в Польше ракетой просил организовать звонок с Джо Байденом, «спавшим на другом конце света». По данным телеканала, разговор не состоялся ни в день инцидента, ни на следующий.