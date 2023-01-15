В Турции заявили, что после нападений Запада Россия становится сильнее Обозреватель Sabah Тутар: Россия становится сильнее после каждого нападения Запада

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Россия за последние несколько сотен лет отбила пять нападений со стороны Запада, и это сделало ее только сильнее, заявил обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар. По его мнению, после каждой попытки интервенции Россия приобретала новую геополитическую идентичность.

За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее, — написал Тутар.

Он назвал первым нападением Отечественную войну 1812 года. После нее французская культура, прежде преобладавшая в российском обществе, стала отходить на задний план.

Вторая атака — революция 1917 года. Автор считает, что Белая гвардия, руководимая Западом, хотела подавить революцию. После победы большевиков российское государство сосредоточило внимание на интернационалистской политике.

Третьей и четвертой атаками он назвал Великую Отечественную и холодную войну. Пятым нападением на Россию Тутар считает свержение США и Европой пророссийски настроенного президента Украины. Москва пошатнула «глобальный статус-кво», когда решила начать спецоперацию на Украине, подчеркнул обозреватель.

Сейчас, когда Вашингтон перешел в наступление через киевский режим, Москва с помощью политики Большой Евразии расшатывает основы американской гегемонии и подрывает статус Соединенных Штатов как единоличной сверхдержавы, — уверен журналист.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию. По его словам, удар будет нанесен через Украину и Белоруссию.