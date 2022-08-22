Эрдоган заявил о желании провести переговоры Путина с Зеленским

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Президент РФ Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении организовать встречу главы России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости. Во время обращения к турецким гражданам после заседания местного кабинета министров Эрдоган подчеркнул, что Анкара хочет устроить переговоры в «ближайшем будущем».

Мы хотим организовать встречу Путина и Зеленского в нашей стране в ближайшем будущем, — заявил Эрдоган.

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что никакой «практической платформы» для проведения встречи Путина и Зеленского нет. Дипломат отметил действия турецкого президента Эрдогана для содействия диалогу. Он добавил, что западные поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт на Украине. По его словам, Киев своими действиями показывает, что готов «сражаться до последнего украинца».

В турецких СМИ сообщили, что Москва смягчила позицию относительно возможных переговоров Путина и Зеленского. Если раньше Москва требовала создания дорожной карты по Украине до переговоров на высшем уровне, то теперь она допустила обсуждение этой дорожной карты непосредственно на встрече глав государств.