В Турции задержали восьмерых подозреваемых в теракте в Стамбуле

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие полицейские задержали еще восьмерых человек, подозреваемых в причастности к теракту в центре Стамбула, в результате которого погибли шестеро и еще 81 человек пострадал. Телеканал A Haber, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, уточняет, что задержанных подозревают в подготовке взрыва и укрывательстве террористов.

Двое задержанных помогли совершившей теракт гражданке Сирии Ахлам аль-Башир незаконно проникнуть на территорию Турции из Сирии, уточняет телеканал.

A Haber также опубликовал новые изображения ключевой фигуры в подготовке теракта — Билала Хасана. По данным источника, он сбежал из Турции еще до того, как на улице Истикляль прогремел взрыв.

Ранее полиция Болгарии задержала пятерых подозреваемых в причастности к теракту на улице Истикляль, расположенной в центре турецкого Стамбула, сообщило Болгарское национальное телевидение. Отмечается, что в числе задержанных значатся граждане Молдавии и лица арабского происхождения.