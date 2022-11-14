В Турции задержали 46 подозреваемых в причастности к взрыву в Стамбуле Минюст Турции сообщил о задержании 46 подозреваемых в теракте в Стамбуле

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

46 подозреваемых в причастности ко взрыву в Стамбуле задержали сотрудники местных правоохранительных органов, сообщил глава Минюста Турции Бекир Боздаг. Ранее стало известно, что в центре турецкой столицы произошел теракт, повлекший гибель шести человек. Виц-президент страны Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем.

На данный момент задержано 46 человек в связи с терактом на Таксиме, — процитировала Боздага газета Yeni Şafak.

Ранее турецкие журналисты обнародовали кадры задержания женщины, которая подозревается в совершении теракта в Стамбуле. На видео также попали вещи предполагаемой преступницы. Женщину, исходя из предварительной информации, задержали дома. На видео зафиксировано, как правоохранители выводят ее из подъезда.

До этого в Сети появилось видео, как подозреваемая в теракте в Стамбуле убегает с места происшествия. На кадрах видно, как женщина пробегает через толпу людей на оживленной улице города.

Президент России Владимир Путин выразил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. В телеграмме, опубликованной на сайте президента России, он подтвердил готовность к тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.