В Турции высоко оценили предложение Путина по Украине Фидан: предложение Путина по Украине стало важным шагом на пути к примирению

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хакан Фидан

Условия начала мирных переговоров с Украиной, предложенные президентом России Владимиром Путиным, являются важным шагом на пути к решению конфликта вне зависимости от их содержания, заявил на открытии конференции в Швейцарии министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что саммит по Украине стал бы более результативным, если бы в нем участвовала Россия.

Перед нами украинский мирный план. И Россия недавно предложила определенные условия. Вне зависимости от их содержания это важные шаги и проблеск надежды для начала, — отметил Фидан.

Необходимо как можно скорее провести вторую конференцию по Украине, заявил ранее президент Финляндии Александр Стубб. Он также обратился с призывом к своему российскому коллеге Владимиру Путину с призывом положить конец этому конфликту. При этом финский президент подчеркнул, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира на Украине и настоятельно призвал Пекин повлиять на Путина.

Россия должна рано или поздно присоединиться к переговорному процессу по разрешению кризиса на Украине, указывала президент Швейцарии Виола Амхерд в ходе мирного саммита, инициированного Киевом. Она призвала участников конференции обсудить этот аспект и подготовить почву для прямых переговоров между Москвой и Киевом.