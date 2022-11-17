В Турции указали на надоевшего Западу Зеленского dikGAZETE: Зеленский надоел лидерам западных стран

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Владимир Зеленский

Турецкое издание dikGAZETE заявило, что президент Украины Владимир Зеленский явно надоел лидерам стран Запада. Об этом говорят итоги прошедшего на Бали саммита G20, отмечается в публикации.

Издание подчеркнуло, что Зеленский, выступавший по видеосвязи, опять не сказал ничего нового. Поэтому о выступлении украинского президента сказать почти нечего.

Из его речи мир ничего не понял. Он уже не может сказать ничего нового. Стало совершенно очевидно, что Зеленский надоел западным странам, — говорится в статье.

Издание считает, что не поехавший на Бали президент России Владимир Путин «заставил понервничать лидеров западных государств». Его неучастие в саммите ранее объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, по словам которого, оно было связано с графиком президента и необходимостью находиться в России.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. По его словам, его предложения смогут гарантировать мир в стране.