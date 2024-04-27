В Турции турист сходил в тренажерный зал и оказался парализован BirminghamLive: британского туриста парализовало в первый день отпуска в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турист из Великобритании отправился с семьей в отпуск в Турцию и оказался парализован после похода в тренажерный зал, сообщило издание BirminghamLive. По информации журналистов, инцидент произошел с 51-летним Марлоном МакКормаком в первый день отдыха.

Во время тренировки мужчина упал, о чем рассказал своей невесте, говорится в статье. На тот момент британец чувствовал себя хорошо, однако после сна он ощутил, что часть тела парализована. Согласно сведениям СМИ, у МакКормака произошло кровоизлияние в мозг.

Супруге пришлось заплатить £3 тысячи за его неотложную помощь. Однако для дальнейшего лечения семье необходимо еще £24 тысячи, учитывая отсутствие туристической страховки, передали в издании.

Ранее пожилой итальянец впал в кому, а затем умер из-за ошибки врачей, которые ввели ему 80 доз инсулина вместо восьми. Отмечалось, что 70-летний мужчина проходил лечение от рака и в его медицинской анкете оказались неверные данные. На этапе переноса информации в больничную программу произошел сбой и появился лишний ноль.

До этого турист из Красноярска по имени Сергей впал в кому после отказа системы подачи кислорода на рейсе «Аэрофлота» из Бангкока, писал Telegram-канал Kras Mash. Тайские врачи выставили супруге пострадавшего счет на 3 млн рублей и пригрозили отключить его от аппарата жизнедеятельности без быстрой оплаты.