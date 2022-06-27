В Турции скончался турист из России

Фото: Shutterstock

Скорая помощь, Турция

Турист из России скончался в результате ДТП в городе Аланья на юге Турции, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство в Анталье. Инцидент произошел 26 июня. В тот день россиянин передвигался на арендованном мотоцикле и был сбит другим транспортным средством, когда перестраивался на другую полосу движения.

Инцидент произошел в ночное время в Аланье 26 июня сего года. По данным правоохранительных органов, российский гражданин во время движения на арендованном мотоцикле, перестраиваясь, резко изменил полосу движения и был сбит другим транспортным средством. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть россиянина, — говорится в сообщении.

Прочие обстоятельства ДТП выясняются, добавил собеседник агентства.

В одном из отелей района Чолаклы в Анталье ранее обнаружили тело российского туриста. 36-летний мужчина был найден мертвым в ванной. Представитель генконсульства РФ в Анталье подтвердил смерть российского туриста, однако его личность уточнять не стал, указав, что о результатах проверки уведомят только родственников покойного.

Ранее сообщалось, что из пещеры Верёвкина в Абхазии достали тело российского туриста, пропавшего в 2020 году. Оно находилось на глубине более одного километра.