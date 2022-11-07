В Турции рассказали, почему не была достигнута цель зерновой сделки Турецкая партия «Родина»: цель зерновой сделки не достигнута из-за жадности Запада

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Глава Бюро фермеров турецкой партии «Родина», профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр заявил, что цель зернового соглашения не была достигнута из-за жадности Запада. Он напомнил, что вопреки договорённостям зерно поставляется в богатые страны, а не страдающим от голода, сообщает издание Aydınlık.

Очевидно, что зерно не доходит по назначению. Об этом также заявляют многие официальные лица. Зерно ушло в европейские страны, где больше денег, и хранится там на складах. Но зерно не идет в страны, страдающие от голода. В этом отношении цель соглашения не была достигнута, — подчеркнул профессор.

Он привел данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, согласно которым в зерне нуждаются в Северной и Западной Африке, а также в Центральной Азии. Всего проблемы с продовольствием испытывают более 50 стран. И все они бедные, добавил Чакыр.

В это время крупные европейские корпорации, по его словам, забирают все зерно себе, а излишки оставляют на своих складах.

Как может Запад, который постоянно говорит о правах человека, поступать так беспринципно, когда в мире миллионы людей ждут зерна? — задался вопросом профессор.

Чакыр назвал такое положение дел диверсией, которая наносит ущерб и собственной экономике Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна возобновляет полноценное участие в зерновой сделке. Он указал, что российская сторона бесплатно отправит зерновые культуры беднейшим странам мира из украинских портов в том объеме, в котором они были поставлены.