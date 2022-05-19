В Турции рассказали о плане США развязать конфликт с Россией Журналист Шенер: расширением НАТО в США провоцируют Россию на конфликт

Анкара, Турция / Фото Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США желают спровоцировать военный конфликт с Россией и для этого используют Швецию и Финляндию, завлекая их в НАТО. Сорвать планы Вашингтона может вето Турции на расширение альянса, заявил обозреватель Недим Шенер в колонке, опубликованной Hürriyet.

Журналист отметил, что политика Белого дома направлена на усиление его роли глобального гегемона в современном мире. Главным союзником США выступает Великобритания.

Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув её в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции, — считает Шенер.

По его мнению, планам Вашингтона устроить мировой конфликт может помешать Турция. Важным шагом для всего мира станет вето Анкары на вступление в Альянс Швеции и Финляндии.

Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана, — подчеркнул журналист.

Ранее стало известно, что Турция 18 мая заблокировала начало рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. На встрече постпредов стран НАТО планировалось сразу начать переговоры о присоединении двух скандинавских стран к Альянсу, однако возражения со стороны Анкары сорвали голосование.