В Турции рассказали, кому на самом деле принадлежит Крым

Турецкий портал Türkiye опубликовал статью, в которой автор рассуждает о том, какому народу на самом деле принадлежит российский полуостров Крым.

Одним словом, мы говорим: «Крым принадлежит татарам-тюркам» — и осуждаем Россию-оккупанта, — заявил автор.

При этом он приводит в качестве аргумента слова украинского диссидента Мустафы Джемилёва, который заявил, что за семь лет из Крыма уехали около 300 тысяч крымских татар, в то время как россиян туда прибыло до 1,5 млн. Автор обвиняет в этом не только Россию, но и страны Евросоюза, которые, «изображая из себя трёх обезьян», не сделали ничего, чтобы спасти татар от «агрессии России», кроме признания аннексии Крыма.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на недавнем форуме «Крымская платформа» признал полуостров частью Украины и напомнил о «миллионах татар», там проживающих. Однако автор всё равно остался недоволен политикой Турции и других стран, подчеркнув, что Россию подобные заявления «не волнуют».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не согласен с позицией Турции по Крыму и считает этот вопрос одним из необходимых для урегулирования в российско-турецких отношениях.