В Турции рассказали, как НАТО могла ответить на ракетный инцидент в Польше Evrensel: против Киева из-за ракет в Польше должны были применить пятую статью устава НАТО

Журналист Юджель Оздемир заявил, что НАТО из-за инцидента с украинскими ракетами в Польше следовало применить против Киева вооруженные силы. В колонке для турецкого издания Evrensel он пояснил, что «в нормальных условиях» Альянс бы задействовал пятую статью своего устава.

Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должна была задействовать пятую статью устава против Киева, который атаковал ее члена — Польшу. Однако ожидать подобных действий НАТО нереалистично, — считает публицист.

Оздемир подчеркнул, что ВСУ воспользовались суматохой и устроили направленную против России провокацию. Она закончилась провалом, когда президент США Джо Байден получил информацию с самолета НАТО, зафиксировавшего место пуска ракет, упавших в польской деревне.

Журналист выразил уверенность, что последовавшее затем заявление Байдена было основано на этой информации. Именно президент США не допустил, чтобы провокация переросла в полномасштабную войну, уточнил Оздемир. Он добавил, что провокация Киева ослабила позиции сторонников военного конфликта.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США считают упавшую в Польше ракету украинской. Она заявила, что официальные лица Вашингтона и Варшавы контактировали с Украиной, «чтобы прояснить факты». Однако, при этом она заявила, что несет в конечном итоге ответственность за инцидент Россия.