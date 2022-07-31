В Турции назвали сроки прибытия в Стамбул первых судов с украинским зерном CNN Türk: первая партия украинского зерна прибудет в Турцию 3 августа, затем она отправится в Сомали

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Первая партия украинского зерна будет доставлена специальным караваном в Турцию 3 августа, пишет CNN Türk. Впоследствии зерно будет перенаправлено в Сомали. Зерновой караван, состоящий из 16 кораблей, будут сопровождать беспилотники. Турция будет следить за перемещением груза при помощи спутников.

Турция взяла на себя важнейшую миссию по предотвращению опасности голода, с которой сталкиваются наименее развитые страны мира. По инициативе Анкары первые зерновые суда отправятся в африканские страны, наиболее страдающие от голода. В этом контексте ожидается, что судно, которое покинет Одесский порт, достигнет Сомали, — говорится в публикации.

При этом представители ООН отмечают, что сроки доставки зерна в Сомали могут составлять до полутора месяцев. Со своей стороны Анкара обещает «принять меры по обеспечению эффективного функционирования коридора».

22 июля Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна. Украинская сторона будет осуществлять контроль за портами «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Они будут закрыты для судов, не связанных с перевозкой зерна или удобрений.