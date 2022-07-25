В Турции оценили американский «план Б» по вывозу зерна с Украины РИА Новости: Турция не знает об американском «плане Б» по вывозу зерна с Украины

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Турции ничего не известно о «плане Б» США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности остаются в силе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле. По его данным, все стороны, подписавшие эти договоренности, заинтересованы в разрешении кризиса.

Мы не получали такой информации. Есть договоренности, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис, — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр сообщила, что Соединенные Штаты разрабатывают «план Б» для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение. Как сообщила Пауэр, «план Б» включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах, а также «подгонку» железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.