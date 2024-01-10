В Турции предрекли Украине судьбоносный год dikGAZETE: в 2024 году Украину ждет поражение от России и мирные переговоры

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В 2024 году Украина останется с Россией один на один, что вынудит ее сесть за стол переговоров, пишет турецкое издание dikGAZETE. В материале говорится, что Киев ждет судьбоносный год, в котором он неизбежно проиграет.

Автор статьи Эрхан Алтыпармак напомнил, что в 2023 году Украина не смогла добиться успеха на поле боя, несмотря на помощь Запада. В связи с этим 2024 год станет для нее «судьбоносным» и «очень драматичным».

По его словам, НАТО и в этом году даст Украине гарантии безопасности, но никогда не примет ее в свои ряды. Кроме того, западные страны не смогут принять Украину и в ЕС, а вновь сформированный Европарламент окажет Киеву поддержку лишь на словах.

При этом, не имея инструкций от США, Украина не сможет противостоять сильной позиции России на переговорах. Это неизбежно приблизит окончательную победу Москвы, говорится в статье.

Ранее профессор университета Корка Джеффри Робертс высказал мнение, что Россия может забрать всю Украину до Днепра, если конфликт не закончится. При этом, по мнению специалиста, Киев может не рассчитывать на возвращение четырех новых российских регионов.

Аналитик признал, что отделение Крыма в 2014 году произошло в результате волеизъявления жителей полуострова. Теперь же, после такого количества усилий по искажению истории в попытках доказать «недоговороспособность» президента РФ Владимира Путина, именно Западу придется склонять Киев к мирным переговорам, констатировал специалист.