В Турции появятся рекордные штрафы за искусственное завышение цен Ekonomim: парламент Турции обсудит штрафы за искусственное завышение цен

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Турецкий парламент на фоне высокой инфляции обсудит на этой неделе законопроект о мерах наказания за искусственное завышение цен в республике, информирует Ekonomim. Журналисты уточнили, что штраф в отношении правонарушителей может превысить $31 тысячу.

На тех, кто нарушит положение о недопустимости непомерного повышения отпускной цены товара или услуги производителями, поставщиками и розничными предприятиями, будет наложен административный штраф в размере от 100 тысяч лир (свыше $3 тысяч по курсу) до 1 миллиона лир (более $31 тысячи) за каждое нарушение, — информирует издание.

Авторы публикации отмечают, что деятельность, создающая дефицит на рынке, нарушающая рыночное равновесие и свободную конкуренцию, а также деятельность, которая мешает доступу потребителей к товарам, получит штраф на сумму от 1 до 12 миллионов лир (около $373 тысяч долларов) за каждое нарушение.

Такие меры могут ввести после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава республики пообещал «высокую цену» тем, кто искусственно завышает цены в стране.

Один из крупнейших банков Турции DenizBank ранее ужесточил условия открытия счетов россиян и почти перестал одобрять соответствующие заявки с начала 2024 года. Посредники, помогающие гражданам РФ открывать карты, отметили, что счет невозможно завести даже при наличии прописки в республике или ВНЖ.