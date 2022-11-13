В Турции пользователей соцсетей подозревают в провокациях о взрыве

Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

В Турции расследуют причастность 25 пользователей соцсетей в распространении провокаций о взрыве в Стамбуле. До этого власти страны ввели запрет на публикацию новостей о взрыве на улице Истикляль в турецкой столице, пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление безопасности страны.

По меньшей мере 25 пользователей социальных сетей, как предполагается, распространяли провокационные сообщения о взрыве на улице Истикляль. Это было установлено, [сведения] направлены в соответствующие органы для расследования, — отмечается в заявлении.

После введения запрета пользователи стали испытывать трудности с доступом к соцсетям. Взрыв прогремел в дневное время, когда на улице было много народу. Трагедия унесла жизни шести человек, ранен, по последним данным,81 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Турции рассматривает теракт в качестве одной из версий взрыва.

Для координации действий расследования причин взрыва глава МВД страны вылетел в Стамбул. Президент республики Реджеп Эрдоган осудил совершенный в Стамбуле теракт. Он сообщил, что ответственные за взрыв в Стамбуле будут обязательно «наказаны по заслугам».

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что жертв и пострадавших среди российских туристов в результате взрыва в центре Стамбула нет.