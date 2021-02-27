В Турции ожидают участия Владимира Путина в церемонии на АЭС «Аккую»

https://static.news.ru/photo/3947835c-792a-11eb-8f40-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/akkuyu2023

Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез заявил, что ожидает 10 марта онлайн-участия президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в церемонии заливки бетона в фундамент третьего блока атомной электростанции «Аккую».

Наш президент и Путин 10 марта примут участие в режиме онлайн-конференции в закладке фундамента третьего реактора АЭС «Аккую», — цитирует чиновника газета Sabah.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в июне 2020 года на АЭС «Аккую» в Турции Росатом начал строительство второго энергоблока. Работы велись одновременно на двух энергоблоках. При этом на первом блоке к тому моменту завершилось бетонирование фундаментной плиты машинного зала и установлена ловушка расплава.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость проекта оценивается в $20 млрд.