В Турции обратили внимание на резкие изменения во внешности Зеленского DikGAZETE: Зеленский стал выглядеть все более злым и уставшим

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время выглядит все более уставшим и злым, сообщили журналисты издания DikGAZETE. Авторы статьи также обратили внимание на замкнутость украинского лидера.

Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым, что, вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов, — говорится в публикации.

Кроме того, в издании указали на участившиеся оскорбительные высказывания киевских властей в адрес граждан после принятия закона, ужесточающего мобилизацию в стране. Правительство Украины стало открыто называть «уклонистами» всех без исключения мужчин, остающихся в тылу, констатировали журналисты.

Зеленский ранее заявил, что его не волнуют рассуждения по поводу его нелегитимности на посту главы Украины после истечения срока полномочий. Он посоветовал обратиться к законам и конституции для ответа на этот вопрос.

До этого советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Алексей Чадаев указал, что по истечении президентского срока Владимира Зеленского на посту главы Украины внутри страны активизировались политические силы, которые муссируют эту тему. По его словам, украинского лидера считают «просроченным».