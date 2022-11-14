Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле Глава МВД Турции Сойлу отказался принимать соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отказался принимать соболезнования от США в связи с терактом на улице Истикляль в Стамбуле, сообщает Anadolu. По его словам, турецкие власти знают, откуда координировалось нападение и «что это было за послание». Кроме того, Сойлу заявил, что теракт в Стамбуле был осуществлен по «поручению» курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает филиалом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. <...> Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию, — заявил Сойлу.

По его словам, исполнительница теракта призналась в ходе допроса, что была заслана в Турцию главарями YPG нелегальными путями через сирийский Африн. Также, по данным МВД Турции, при теракте в Стамбуле была использована взрывчатка тринитротолуол.

Ранее турецкие СМИ опубликовали фотографию женщины, которая может быть причастна к взрыву в Стамбуле. Женщина оставила на улице пакет со взрывчаткой. Позже полиция задержала предполагаемую преступницу. Ее задержание попало на видео.

В результате трагедии, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана погибли шесть человек. По словам вице-президента страны Фуата Октая, еще 81 человек пострадал.