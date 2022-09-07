В Турции назвали условие полного разрушения Украины dikGAZETE: Украине из-за подчинения Западу грозит полное разрушение

Фото: Dominic Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Украина вместо мира и стабильности предпочла подчинение Западу, из-за чего ее экономика пошла ко дну. Она уже опустилась до «уровня африканских экономик» в результате хаоса, созданного прозападными политиками, но Украине грозит полное разрушение, сообщает турецкое издание dikGAZETE.

Автор публикации отмечает, что прежде украинская экономика, которая использовала российскую логистическую сеть и экономические динамики, находилась в очень сильном состоянии. Теперь же она в полной зависимости. Так, после прихода к власти в Киеве сторонников Запада Украина заняла миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. И если он в скором времени не начнет действовать в интересах украинского народа, то страна будет полностью разрушена, — считают в издании.

Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов 1 сентября заявил: Украина перестанет существовать в границах 1991 года. Он добавил, что завершение спецоперации станет только первым этапом демилитаризации. То, что останется после капитуляции украинских властей, будет взято в оборот странами НАТО, считает Аксенов.