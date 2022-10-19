В Турции назвали причину потери США союзников Yeni Şafak: США теряют союзников из-за использования грубой силы

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Стамбул, Турция

США не уважают жизненно важные интересы других стран. Вашингтон теряет союзников, поскольку использует только грубую силу, заявил обозреватель Yeni Şafak Абдулла Мурадоглу.

США не уважают жизненно важные интересы стран, которых якобы рассматривают в качестве «союзников». А для защиты своих иллюзорных «национальных интересов» считают себя вправе прибегать к грубой силе. <...> Между государствами центральным понятием является доверие, а грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение, — подчеркивается в публикации.

По мнению Мурадоглу, проблема США заключается в том, что там видят мир таким, каким его себе представляют. Именно поэтому США разрушают, но не могут создать, не в состоянии навести порядок, отметил автор.

Он также указал, что осуждает действия Белого дома на мировой арене, поскольку они «привели к миллионам загубленных человеческих жизней».

Ранее китайское издание Global Times заявило, что обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают окончание глобальной гегемонии Вашингтона. В Белом доме планировали использовать конфликт на Украине, чтобы укрепить и расширить сеть своих союзников, однако между Вашингтоном и Брюсселем возник огромный разрыв в интересах.