В Турции назвали причину, по которой заблокировали вступление Швеции в НАТО Турция заблокировала вступление Швеции в НАТО из-за видеомонтажа Рабочей партии Курдистана

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция не может ратифицировать членство Швеции в НАТО в его нынешнем виде из-за лояльности страны к Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Ибрагима Калина, близкого советника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Решение было заблокировано после того, как в четверг Анкара осудила видеомонтаж, созданный в Швеции группой, близкой к запрещенной в Турции РПК, на которой президент Эрдоган повешен и к нему обращаются как к «диктатору». Посла Швеции в Анкаре в связи с этим вызвали в МИД.

Мы не в состоянии отправить закон на ратификацию в парламент, у нас есть реальные затруднения по этому поводу, — заявил Калин.

Турция с мая блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, обвиняя их в укрывательстве на своей территории членов РПК и союзных ей организаций. По мнению Ибрагима Калина, Швеция должна послать «четкий сигнал» об отношении к членам РПК на своей территории.

Также 14 января Калин заявил, что Турция не намерена присоединяться к западным санкциям в отношении России. По его словам, этот инструмент влияния оказался неэффективным из-за характера российской экономики. Советник Эрдогана отмечал, что Анкара будет продвигать идею о «локальных перемириях» на Украине. По его прогнозам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, но возможны частичные уступки.