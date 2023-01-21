В Турции назвали причину отмены визита министра обороны Швеции Власти Турции отменили визит министра обороны Швеции из-за антитурецких протестов в Стокгольме

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Пол Йонсон

Намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию не состоится из-за отказа принимающей стороны, передает ТАСС. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об отмене встречи из-за антитурецких протестов в Стокгольме.

Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер. Поэтому на данный момент важность и смысл визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения, — заявил Акар.

Анкара последовательно блокирует вопрос вступления Швеции и Финляндии в альянс НАТО, настаивая на том, что страна укрывает у себя представителей движений, которые в Турции признаны террористическими. Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре. Речь идет об активистах Рабочей партии Курдистана, которыен активно участвовали в массовых протестах в Турции.

Ранее стало известно, что шведское агентство радиационной безопасности при Министерстве энергетики страны выделит 3,7 миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины. Это программное обеспечение позволяет проводить в онлайн-режиме анализ текущего состояния оборудования, которое работает в атомном цикле и прогнозировать его возможные поломки.