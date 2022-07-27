В Турции назвали объемы перевозок по зерновому коридору до конца года До 50 млн тонн зерна может быть перевезено с Украины и из России до конца года

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До 50 млн тонн зерна может быть перевезено с Украины и из России при координации зернового центра в Стамбуле до конца текущего года, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, 20–25 млн тонн зерновых хранятся на складах Украины, еще 25–30 млн тонн — в России. При этом соглашения о перевозе зерна могут быть автоматически продлены.

До конца текущего года при координации зернового центра в Стамбуле, который будет находиться под наблюдением ООН, из России и Украины на мировые рынки может быть перевезено от 40 до 50 млн тонн зерна, — заявил Калын.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Украинские порты Одесса, Черноморск и Южный уже готовятся к возобновлению работы. В них будут созданы караваны для вывоза из страны зерна. Для включения судна в караван необходимо подавать заявку.