В Турции нашли признаки возможного заговора Hrriyet: прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора

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Главная прокуратура Анкары расследует возможный заговор, сообщила Hürriyet. По данным газеты, уголовное дело возбуждено по статье «Восстание против правительства Турецкой Республики», которая подразумевает создание незаконной организации для совершения деяний против безопасности и конституционного строя государства.

Также расследование проводится по статьям УК республики «Попытка повлиять на судебного чиновника, эксперта или свидетеля», «Разглашение тайны» и другим.

Ранее Эрдоган заявил, что в Анкаре прекрасно осознают, как Запад рассчитывает атаковать страну после решения о приостановке товарооборота с Израилем. По его словам, правительство будет постепенно устранять последствия этого шага.

До этого сообщалось, что турецкие власти приостановили торговые связи с Израилем. По данным агентства, республика прекратила весь экспорт и импорт. В 2023 году товарооборот между государствами составил $6,8 млрд. В апреле этого года Турция ограничила экспорт в Израиль из-за событий в секторе Газа.

Эрдоган отмечал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «Гитлером нынешнего времени». По его словам, рано или поздно справедливость восторжествует и политику воздастся по заслугам.