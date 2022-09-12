В Турции начались масштабные военные учения НАТО Milliyet: в Турции начались военные учения НАТО

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В Эгейском и Средиземном морях в Турции начались масштабные военные учения НАТО, пишет Milliyet. По данным издания, в маневрах принимают участие все 15 стран — членов Альянса. Отмечается, что учения продлятся до 22 сентября.

Ожидается, что в ходе учений Военно-морские силы Турции смогут оценить уровень своей военной подготовки, передает издание. Эта тема является одной из наиболее актуальных для страны в связи с напряженными отношениями с Грецией. Помимо ВМС, в маневрах примут участие сухопутные войска страны, военно-воздушные силы и командование береговой охраны.

В частности в учениях будут задействованы разработанный Турцией десантный корабль-амфибия «Санджактар», который является «братом-близнецом „Байрактара“», и универсальный десантный корабль «Анадолу», который может быть сконфигурирован как легкий авианосец. Последний считается флагманом Военно-морских сил Турции.

В мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о решении отменить ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море. Согласно конвенции, турецкие власти имеют право в экстренных ситуациях ограничить проход военных кораблей в Черное море.