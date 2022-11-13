В Турции из больниц выписаны 39 пострадавших в результате взрыва

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Тридцать девять пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выписаны из больниц в Турции. Об этом сообщил вице-президент Фуат Октай, отвечая на вопросы журналистов, сообщает телеканал A Haber.

На данный момент из 81 раненного при взрыве выписаны из больниц 39 человек, — сказал Октай.

Газета Cumhuriyet сообщила, что среди погибших оказались сотрудник Министерства по делам семьи и его дочь, что подтвердила глава министерства Дерья Янык.

Мы потеряли нашего коллегу Юсуфа Мейдана и его дочку Эджрин в результате этого коварного нападения, — цитирует министра издание.

Взрыв в Стамбуле произошел днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль. В этот момент там было много людей. В результате погибли шесть человек — четверо на месте и двое — после госпитализации, пострадал 81 человек. Минюст Турции расценил произошедшее как теракт.

Ранее власти страны подтвердили, что в совершении взрыва в Стамбуле подозревается женщина. По данным Минюста, она просидела на скамейке 45 минут, прежде чем прогремел взрыв. Женщина оставила сумку, в которой находилось взрывное устройство.