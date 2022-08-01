В Турции TANAP назвали альтернативой поставок газа из России для Европы Представитель Эрдогана Калым: TANAP является альтернативой поставок газа из России

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы. Проект реализовали Турция и Азербайджан, добавил он в эфире телеканала A Haber.

Одной из двух основных альтернатив является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана, — подчеркнул представитель турецкого президента.

По TANAP газ транспортируется с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а затем — в страны Южной Европы. Калын напомнил, что другие проекты, которые можно отнести к альтернативным, особенно «Набукко», в прошлом не реализовали.

TANAP — проект полностью Турции и Азербайджана. Это делалось в кооперации. Никакой поддержки ниоткуда не поступало, — пояснил Калын.

Ранее стало известно, что министр экономики Латвии Илзе Индриксоне заявила: прекращение «Газпромом» поставок газа в страну является шагом запугивания со стороны России, но для республики он не несёт существенных перемен. Рига уже давно не рассчитывает на поставки из РФ. В настоящее время приоритетным является получение сжиженного природного газа (СПГ) из Клайпеды.