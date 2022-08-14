В Турции двухлетняя девочка укусила напавшую на нее змею

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Двухлетняя девочка из турецкой провинции Бингель проявила навыки самообороны, когда на нее напала змея — девочка укусила рептилию в ответ, передает издание YeniSafak. На крики ребенка прибежали соседи и помогли ей справиться с ползучим хищником.

Согласно информации источника, 10 августа девочка играла у себя в саду, как на нее неожиданно напала рептилия. Это заметили соседи девочки. Когда они подбежали, то увидели во рту у ребенка змею длиной около 50 сантиметров.

Они схватили змею и тут же убили ее. Девочку забрали в больницу. Там ее осмотрели врачи, состояние здоровья оценили как удовлетворительное, добавив, что никакой угрозы для жизни ребенка нет.

Отец несовершеннолетней, который в момент нападения был на работе сердечно поблагодарил соседей за помощь и призвал остальных родителей быть более внимательными к их детям.

Ранее в подмосковном Терпигорьево обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на двухлетнего ребенка. Примат искусал девочку до крови. Приехавшие на место медики диагностировали у ребенка обширную кровопотерю, девочку доставили в госпиталь.