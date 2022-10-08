Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает возможным возобновление переговоров между Россией и Украиной. Их приостановка была предсказуема, приводит слова Калына CNN.
Однако, по мнению турецкого представителя, переговоры «в тот или иной момент», по всей вероятности, возобновятся.
Вопрос в том, когда мы к этому вернемся и сколько урона будет нанесено к этому времени, — сказал дипломат.
Но, по мнению Анкары, Россия рассчитывает на «заключение новой сделки» с Западом, которая касается и Украины, уточнил политик.
Несомненно, отчасти это касается Украины. Но более масштабным вопросом в действительности является сделка между Россией и западным миром, — сказал Калын.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, когда Москва проявит такой настрой. Пока в Вашингтоне его не видят, сообщил глава Госдепа.