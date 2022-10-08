В Турции допустили возобновление переговоров между Москвой и Киевом Представитель президента Турции Калын назвал возможными переговоры между РФ и Украиной

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает возможным возобновление переговоров между Россией и Украиной. Их приостановка была предсказуема, приводит слова Калына CNN.

Однако, по мнению турецкого представителя, переговоры «в тот или иной момент», по всей вероятности, возобновятся.

Вопрос в том, когда мы к этому вернемся и сколько урона будет нанесено к этому времени, — сказал дипломат.

Но, по мнению Анкары, Россия рассчитывает на «заключение новой сделки» с Западом, которая касается и Украины, уточнил политик.

Несомненно, отчасти это касается Украины. Но более масштабным вопросом в действительности является сделка между Россией и западным миром, — сказал Калын.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, когда Москва проявит такой настрой. Пока в Вашингтоне его не видят, сообщил глава Госдепа.