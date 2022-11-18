В Турции арестовали 17 подозреваемых в теракте в Стамбуле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Турции суд арестовал 17 подозреваемых в связи со взрывом на улице в Стамбуле, обвинив их в посягательствах на целостность государства, преднамеренных убийствах и покушениях на убийство, сообщает агентство Anadolu. Еще трое подозреваемых были освобождены из-под стражи до суда.

Взрыв на оживленной улице Истикляль в Стамбуле прогремел днем 13 ноября. В результате погибли шесть человек. Еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

В МВД Турции заявили, что теракт был совершен гражданкой Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В РПК причастность к взрыву отвергли. По словам представителей группировки, для них не может быть и речи о том, чтобы брать под прицел мирных жителей.

Позже появилась информация, что подозреваемая Ахлам Альбашир обучалась в разведшколе РПК Кобани, где преподавали американские военные специалисты. В ходе допроса она рассказала, что незаконно въехала в Турцию четыре месяца назад и перемещалась по Стамбулу с мужчиной — членом организации, чтобы выглядеть как супруги.