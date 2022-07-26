В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи Турецкое телевидение анонсировало визит Эрдогана в Сочи 5 августа

Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber. В ходе визита ожидаются переговоры Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным, на которых они обсудят проблемы конфликта на Украине и зернового коридора.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом, — передает телеканал.

Ранее стало известно, что Эрдоган «сводит с ума» Белый дом и НАТО своей позицией в отношении России. Будучи союзником Вашингтона, он тем не менее позволяет себе действия, которые идут вразрез с антироссийской политикой Запада. Сам Эрдоган также заявил, что отношение политиков с Запада к Владимир Путину "не красит" их и грозит ответными мерами со стороны России.