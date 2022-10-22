В Турции зарезали 19-летнего россиянина

Фото: Global Look Press

В турецком городе Аланья 19-летний гражданин РФ скончался после драки с местным жителем, сообщает газета Alanya. По данным издания, в результате конфликта россиянин получил удар ножом в спину. Он был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Полиция расследует убийство.

Инцидент произошел в районе Махмутлар. Как сообщают авторы публикации, после словесной перепалки завязалась драка. Гражданин Турции достал нож и воткнул его в спину россиянина. По словам врачей, травма оказалась тяжелой, спасти пострадавшего не удалось.

Отмечается, что нападавший попытался скрыться с места преступления, однако сотрудники полиции поймали его. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее управление МВД по Московской области сообщило, что в подмосковном городе Краснознаменске у одного из кафе произошла массовая драка с поножовщиной, в результате которой погиб 31-летний местный житель. Еще двое участников конфликта получили колото-резаные ранения и были в срочном порядке госпитализированы. В настоящее время полиция устанавливает причины потасовки.

Инцидент произошел утром 22 октября возле кафе на проспекте Мира в Краснознаменске. По данным полиции, между двумя компаниями возникла словесная перепалка, после чего и началась массовая драка. После инцидента в отдел МВД были доставлены восемь человек.