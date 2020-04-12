Во французский Тулон прибыл авианосец с заражёнными коронавирусом моряками

Авианосец «Шарль де Голль» прибыл в порт города Тулона с моряками, заражёнными коронавирусом. На борту — более 2,1 тысячи человек, по меньшей мере 50 из которых оказались инфицированы.
Теперь весь экипаж единственного французского авианосца будет помещён в двухнедельный карантин. Всем без исключения предстоит сдать тесты на наличие заболевания,
Некоторые члены экипажа, чьё состояние является особенно тяжёлым, были эвакуированы с судна вертолётами и самолётами ещё в тот период, когда корабль только направлялся во Францию.
После карантина на авианосце будет проведена полная дезинфекция, включая находящуеся на его борту авиацию.
Под карантин в Тулоне взят и экипаж корабля сопровождения — фрегата «Шевалье Поль». На нём также обнаружены инфицированные. На ещё нескольких судах, входивших в состав военно-морской группы и пока следующих морем, работают группы эпидемиологов, которым предстоит оценить ситуацию.
«Шарль де Голль» с середины января участвовал в поддержке антитеррористической операции «Шамаль», которую Франция проводила в рамках действий международной коалиции на территории Ирака и Сирии.
По данным ТАСС, корабль
По состоянию на 12 апреля в мире уже 1,78 млн случаев инфицирования, умерли 108,88 тысячи человек, выздоровели 405,94 тысячи.
Как писал NEWS.ru, во Франции от коронавируса погибли уже порядка 14 тысяч человек. В стране действует карантин, который, по последним данным, предполагается продлить как минимум до 11 мая.
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