«В туалет — с конвоем»: пенсионер Катков рассказал о выдворении из Латвии Пенсионер Катков заявил, что ему дали час на сборы при депортации из Латвии

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Борис Катков

Российский пенсионер Борис Катков, выдворенный из Латвии, рассказал KP.RU, что перед депортацией ему дали час на сборы, а полицейские сопровождали его как опасного преступника. По словам 82-летнего мужчины, он прожил в Латвии 57 лет и все документы у него были в порядке.

Меня как преступника сопровождали. В туалет — с конвоем. Такой я опасный для Латвии. Говорили, что я прокремлевский, отправлял студентов учиться в Россию. Да, я же был представителем Балтийского университета в Риге. Это тоже все законно, — сказал Катков.

По словам пенсионера, в декабре его вызвали в миграционную службу в Риге, где спрашивали про сотрудничество с посольством РФ. Кроме того, его просили ответить на список вопросов, которые задают пенсионерам для допуска к языковому экзамену, от которого Катков освобожден. Он уточнил, что в список в том числе входят вопросы о территориальной принадлежности Крыма и об отношении к СВО.

Документ о депортации прислали Каткову 10 января. Он признался, что был ошарашен, а его жене стало плохо. В документе говорилось, что на обжалование есть 30 дней, но уже 12 января к Каткову приехали полицейские и сказали, что у него есть только час на сборы. Он просил дать хотя бы неделю, объясняя, что в России у него никого нет, но в ответ услышал, что это его проблемы.

Пенсионер просил, чтобы его посадили на автобус из Риги в Калининград, но силовики отказали ему в этом. Тем же вечером Каткова высадили в чистом поле на границе с Псковской областью.

Ранее МВД Латвии признало Каткова угрозой нацбезопасности и постановило выдворить из страны. Ему запретили когда-либо возвращаться.