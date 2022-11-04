В трех регионах на западе Украины объявили воздушную тревогу В Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена в трех регионах на западе Украины. Предупреждения действуют в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны, сообщает РИА Новости.

Также в ночь на 4 ноября воздушная тревога объявлялась в Винницкой и Житомирской областях Украины. Уже отменили тревогу, которая прежде звучала в Черкасской, Киевской, Харьковской и Кировоградской областях.

Воздушная тревога в разных областях Украины объявляется начиная с 10 октября. В тот день ВС РФ стали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт, совершенный на Крымском мосту.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Кроме того, по его словам, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины и функционирование железнодорожного транспорта.