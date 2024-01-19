В трех областях Украины объявили воздушную тревогу Украинские власти объявили тревогу в трех областях страны

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Николаевской, Одесской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины. Сигнал тревоги в Николаевской области раздается с 21:26 по московскому времени. В Одесской области тревога объявлена в 22:23, а в Кировоградской — в 22:36.

Накануне взрывы прогремели в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины, а также в Снигиревке, расположенной в подконтрольной Киеву части Херсонской области. При этом сигналы воздушной тревоги звучали в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

До этого в Харькове прогремела серия взрывов, об этом сообщал мэр города Игорь Терехов. Кроме того, в ночь на 17 января взрывы звучали в Днепропетровской области на востоке и в Одессе на юге Украины. Никаких подробностей инцидентов не поступало.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. Они прогремели после того, как в городе сработала система оповещения. В регионе объявляли воздушную тревогу. Военный корреспондент Андрей Руденко заявлял, что ракетный удар был нацелен на уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ.