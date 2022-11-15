В трех городах Украины прогремели взрывы

Фото: Советник главы МВД Украины Антон Геращенко

В администрациях Львова, Житомира и Харькова сообщили о взрывах. Отмечается, что города оказались частично обесточены, сообщает Telegram-канал «Страна.ua». Мэры украинских населенных пунктов подтверждают информацию.

Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро. О пострадавших на данный момент информации нет, — сообщил глава Харькова Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что часть города осталась без электричества после ударов по городу.

Во Львове мобильные операторы ограничили работу нескольких сервисов с целью экономии электроэнергии для обеспечения возможности совершать звонки. Об этом сообщил мэр города, передаёт РБК.

10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвинила украинские спецслужбы.