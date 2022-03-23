В TotalEnergies сообщили о продолжении сотрудничества с Россией

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies сообщила о продолжении сотрудничества с Россией в газовой сфере. Как пояснил её гендиректор Патрик Пуянне в эфире радиостанции RTL, в отличие от нефти, которую компания может купить в других странах, российский газ заменить нельзя. Он также напомнил о миллиардных штрафах за разрыв газовых контрактов с Москвой.

Компания не прекращает своё сотрудничество в газовой сфере. В отличие от нефти, которую мы можем купить в других странах, как, например, в Саудовской Аравии, и доставить через другие страны, как, например, через Польшу, российский газ нельзя заменить, — сказал он.

Пуянне отметил, что по газу у компании с Россией долгосрочные контракты и если она их прервёт, то «немедленно заплатит русским миллиарды евро». По его словам, общий объём инвестиций TotalEnergies в РФ около €13 млрд, которые он не хочет оставлять для обогащения находящихся под санкциями россиян.

TotalEnergies ранее объявила о поэтапной приостановке деятельности в России. Компания сообщила, что больше не будет выделять капитал для проекта «Арктик СПГ — 2» и не станет заключать и продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE — четвёртая по объёму добычи в мире. Она является одним из крупнейших акционеров российского производителя СПГ НОВАТЭК (19,4%) и двух его ключевых проектов — заводов «Ямал СПГ» (20%) и «Арктик СПГ — 2» (10%) в ЯНАО.