В Тирасполе обвинили Кишинев в подрыве экономики Приднестровья Спикер парламента ПМР Коршунов: Молдова задерживает транзит грузов

Фото: Dmitri Lovetsky/AP/TASS

Повседневная жизнь Тирасполя

Молдова препятствует транзиту грузов через свою территорию, а также вводит новые налоги и таможенные правила, рассказал NEWS.ru спикер парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Коршунов. Он считает, что это нарушает соглашение о нормализации отношений, подписанное в 1997 году.

На данный момент практически не выполняется соглашение, подписанное президентами Молдовы, России и Приднестровья в 1997 году. В нем четко прописано, что Приднестровье имеет право на свободную экономическую деятельность. Но, пользуясь тем, что украинское направление закрыто, Молдова вводит новые таможенные правила, налоги, задерживает приднестровские грузы, — выразил мнение Коршунов.

Политик считает, что действия Кишинева приводят к задержкам поставок лекарств и медицинского оборудования в Приднестровье.

Например, Молдова не пропускает фуры с медикаментами, которые мы закупаем в России, Белоруссии. Аргументируют тем, что такие лекарства не входят в реестр лекарственных препаратов Молдовы, где значатся только европейские производители, чьи лекарства в разы дороже. Или, например, привозили оборудование для больниц — по несколько недель машины стояли на таможне в ожидании оформления, — сказал Коршунов.

По словам парламентария, Кишинев не выполняет свои обязательства по международным договорам, в отличие от Тирасполя.

Между Молдовой и Приднестровьем за 33 года подписано больше 200 документов. Мы как правовое государство их выполняем. Молдова сегодня ничего не выполняет, но считает себя демократической и правовой страной, будущим членом Евросоюза. При этом мы, Приднестровье, не признаны мировым сообществом, но являемся демократическим государством — у нас состоялось семь референдумов, и все органы власти следуют принятым на них решениям, — добавил Коршунов.

Ранее парламентарий заявил, что молдавское руководство готовится к эскалации приднестровского конфликта. По его словам, причина в том, что Кишинев все больше сближается с Евросоюзом и НАТО.

Коршунов напомнил, что между Тирасполем и Кишиневом всего лишь 70 километров, поэтому граждане Приднестровья очень обеспокоены создавшимися угрозами. По его мнению, в Европе есть силы, заинтересованные в разморозке боевых действий между Молдовой и ПМР, остановленных благодаря российским миротворцам в 1992 году.