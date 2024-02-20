В Темзе выловили тело подозреваемого в нападении с щелочью Sky News: полиция Лондона нашла в Темзе тело подозреваемого в атаке с щелочью

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В Темзе было найдено тело, это, предположительно, афганец Абдула Эзеди, разыскиваемый за нападение с щелочью, сообщает Sky News. Криминалисты пока до конца не уверены, что это труп Эзеди, потому что он долго находился в воде.

Афганец в ночь на 1 февраля бросил едкое вещество в свою знакомую, которая пришла на встречу с двумя детьми. Женщине обожгло лицо, врачи заявили, что она может потерять зрение. Дети также пострадали, но уже выписаны из больницы. Всего во время происшествия пострадали 12 человек, в том числе пять полицейских.

Ранее житель Владикавказа выпил уксус, находящийся в бутылке из-под минералки, получил ожог пищевода и скончался. Правоохранительные органы и Роспотребнадзор начали проверку.

Двухлетний ребенок хлебнул уксуса на глазах у матери в Волгограде. Родительница сразу же забрала бутылку из рук малыша, однако без госпитализации не обошлось.

Также сообщалось, что под Волгоградом ребенок раскусил градусник, после чего попал в больницу с диагнозом «отравление парами ртути». Состояние малыша оказалось стабильным, угрозы здоровью не было.