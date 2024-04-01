В Telegram ответят на запросы СБУ по публичным каналам В Раде сообщили, что Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 каналам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Руководство мессенджера Telegram рассмотрит запрос СБУ относительно публикующих информацию о ходе российской спецоперации в стране каналов, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на Ярослава Юрчишина, главу комитета Рады по свободе слова. По его словам, ранее администрация Telegram игнорировала обращения украинских властей.

Депутат Рады уточнил, что рассмотреть запрос Службы безопасности Украины о 26 публичных каналах в мессенджере согласились после начала процесса запрета Telegram в стране.

На самом деле, СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдывание российской агрессии — это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть четкие доводы, — подчеркнул Юрчишин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 марта заявлял, что Кремль ждет, чтобы Павел Дуров уделял больше внимания работе мессенджера, так как этот «уникальный и феноменальный с технологической точки зрения» ресурс все чаще используется в террористических целях. За день до этого силовики обнаружили Telegram-канал, через который, предположительно, были завербованы террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» 22 марта.